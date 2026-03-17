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SERIE TV17 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 18 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda mercoledì 18 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Bersan in una scena de La forza di una donna 3Bersan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 18 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Bersan hanno un'idea.

La forza di una donna 3: cosa succede il 18 marzo

Dopo la minaccia ricevuta da Cem, Ceyda e Bersan pensano di derubare Fazilet, ma Bahar è nettamente contraria.

Bahar riuscirà a convincerle ad abbandonare il loro piano?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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