Bersan in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di mercoledì 18 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda e Bersan hanno un'idea.

La forza di una donna 3: cosa succede il 18 marzo

Dopo la minaccia ricevuta da Cem, Ceyda e Bersan pensano di derubare Fazilet, ma Bahar è nettamente contraria.

Bahar riuscirà a convincerle ad abbandonare il loro piano?

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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