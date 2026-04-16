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La forza di una donna

SERIE TV16 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 16 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda giovedì 16 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Feyyaz Duman (Arif), Gokce Eyuboglu (Ceyda), Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.
Feyyaz Duman (Arif), Gokce Eyuboglu (Ceyda), Özge Özpirincci (Bahar Çesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

La forza di una donna 3: la trama del 16 aprile

Sirin dice a Enver che Bahar e Ceyda hanno smesso di lavorare per la signora Fazilet accusate di averle rubato dei gioielli. Enver, sconvolto, stenta a crederci.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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