Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 18 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 marzo

Nella puntata di mercoledì 18 marzo, Toño è sparito portando con sé i soldi e l’automobile. Simona e Manuel sono molto amareggiati per quanto accaduto.

Nel frattempo, Petra sorprende tutti mostrando comprensione verso Simona e lasciando tutti esterrefatti per la sua inaspettata sensibilità.

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