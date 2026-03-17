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ANTICIPAZIONI17 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 18 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Marga Martinez (Petra) in una scena de La PromessaMarga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 18 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 marzo

Nella puntata di mercoledì 18 marzo, Toño è sparito portando con sé i soldi e l’automobile. Simona e Manuel sono molto amareggiati per quanto accaduto.

Nel frattempo, Petra sorprende tutti mostrando comprensione verso Simona e lasciando tutti esterrefatti per la sua inaspettata sensibilità.

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