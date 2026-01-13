Elodie e Franceska Nuredini

Elodie si è concessa una vacanza dopo un anno che l'ha vista molto impegnata sul fronte professionale. La cantante, 35 anni, è volata in Thailandia dove ha trascorso dei giorni di relax e divertimento insieme ad alcune amiche. Al fianco di Elodie in questo viaggio in Sud-est asiatico anche due ballerine che hanno lavorato con lei nel tour nei palazzetti concluso a dicembre 2025: Giulia Eva Pelegatti e Franceska Nuredini.

Per Elodie il 2025 è stato un anno impegnativo: a maggio ha pubblicato il suo quinto album in studio intitolato Mi ami mi odi, a giugno si è esibita in concerto negli stadi di Milano e Napoli e tra ottobre e dicembre ha girato l'Italia con il suo tour nei palazzetti.

Proprio durante l'ultima data della tournée, Elodie aveva annunciato in lacrime lo stop ai concerti fino al 2027: "Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino".



In quell'occasione, la cantante e attrice aveva aggiunto: "Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto". Per la cantante non è un addio, ma solo un arrivederci: "Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno nel 2027".