Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 26 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del rapporto di quest'ultima con il suo personal trainer Alper, decide di parlarne male con Halit, sostenendo che si tratta di un gran seduttore.
Halit non è entusiasta della notizia, ma Yildiz riesce a calmarlo. Intanto, la ragazza convince Halit a mandare Lila a stare da Zerrin per un po' di tempo.
