Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV26 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 26 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 26 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 26 novembre

Ender in una scena di Forbidden Fruit 2Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

Zehra e Kemal si iscrivono alla stessa palestra di Yildiz. Kemal, geloso del rapporto di quest'ultima con il suo personal trainer Alper, decide di parlarne male con Halit, sostenendo che si tratta di un gran seduttore.

Halit non è entusiasta della notizia, ma Yildiz riesce a calmarlo. Intanto, la ragazza convince Halit a mandare Lila a stare da Zerrin per un po' di tempo.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video