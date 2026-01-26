Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV26 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 26 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 26 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 26 gennaio

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Sitki mostra ad Halit le foto dell'incontro tra Yildiz e Sevda con lo scambio della busta contenente il denaro.

Halit decide di interrogare Sevda insieme al suo avvocato. La donna, inizialmente riluttante, confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurre Halit, in modo da ottenere più soldi in seguito al divorzio.

Halit, furioso, caccia Yildiz di casa e decide di avviare le pratiche per il divorzio.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video