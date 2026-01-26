La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 26 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sitki mostra ad Halit le foto dell'incontro tra Yildiz e Sevda con lo scambio della busta contenente il denaro.
Halit decide di interrogare Sevda insieme al suo avvocato. La donna, inizialmente riluttante, confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurre Halit, in modo da ottenere più soldi in seguito al divorzio.
Halit, furioso, caccia Yildiz di casa e decide di avviare le pratiche per il divorzio.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.