

Tornano ad accendersi i riflettori sulla Coppa Italia, la competizione offerta in esclusiva assoluta su Mediaset. Martedì 27 gennaio, alle ore 21, tocca a Fiorentina e Como misurarsi nell'ultimo ottavo di finale in programma, per scoprire chi tra le due contendenti affronterà il Napoli al prossimo turno.



Visibile in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it., la sfida del Franchi si presenta in un momento cruciale per la Viola. La squadra guidata da Vanoli naviga ancora nelle zone basse della classifica di Serie A, dove è reduce dalla sconfitta a favore del Cagliari.



Situazione ben diversa per l'ambizioso Como di Fàbregas, che al momento occupa la sesta posizione in campionato a sole due lunghezze dalla Juventus.



La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero, mentre lo studio condotto da Monica Bertini raccoglierà le analisi di Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri ed Emidio Morganti.