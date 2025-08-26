Forbidden Fruit 2, la puntata del 26 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 26 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Yildiz (Eda Ece) e Halit (Talat Bulut) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 26 agosto

Zeynep è turbata per aver ferito Cem e cerca di allontanarsi da Alihan, che insiste nel voler parlare con lei. Cem, nonostante il dolore, decide di rimanere amico di Zeynep, dimostrando grande maturità.

Yildiz è sospettosa del comportamento di Halit, specialmente riguardo alla sua relazione con Defne. Halit organizza una cena romantica per distendere l'atmosfera, ma Yildiz rimane diffidente.

Ender cerca di approfittare della situazione per riconquistare Halit, coinvolgendo Kemal per spiare i suoi movimenti.

Defne ed Ender si scontrano verbalmente, rivelando rivalità e gelosie passate.

Emir, amico di Zeynep, chiede un lavoro ad Alihan, che accetta nonostante i dubbi di Hakan.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

