Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 26 agosto
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 26 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda martedì 26 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Defne ed Ender si incontrano e hanno un'accesa lite.
Nonostante il dolore provato, Cem decide di rimanere amico di Zeynep. Emir, un amico di Zeynep, chiede un lavoro ad Alihan.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
