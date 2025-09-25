Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
25 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 25 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 25 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 25 settembre

Forbidden Fruit 2, puntata 25 settembre
Una scena di Forbidden Fruit 2

Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l'alcol e si ritrovano a scrivere ad Alihan e ad Hakan, i quali, allarmati, si precipitano al ristorante per scortare le tre ragazze a casa.

Irem decide di andare via insieme ad Hakan, mentre Zeynep e Yildiz vengono accompagnate da Alihan. Rientrata a tarda notte, Yildiz si scontra con Halit, che la minaccia dicendole che non uscirà mai più da sola.

L'indomani, Erim invita a casa dei nuovi amici. Yildiz, turbata dalle pessime maniere dei ragazzi, li caccia via, suscitando la rabbia del figliastro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

