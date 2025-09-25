Forbidden Fruit 2, la puntata del 25 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 25 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 25 settembre

Una scena di Forbidden Fruit 2

Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l'alcol e si ritrovano a scrivere ad Alihan e ad Hakan, i quali, allarmati, si precipitano al ristorante per scortare le tre ragazze a casa.

Irem decide di andare via insieme ad Hakan, mentre Zeynep e Yildiz vengono accompagnate da Alihan. Rientrata a tarda notte, Yildiz si scontra con Halit, che la minaccia dicendole che non uscirà mai più da sola.

L'indomani, Erim invita a casa dei nuovi amici. Yildiz, turbata dalle pessime maniere dei ragazzi, li caccia via, suscitando la rabbia del figliastro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

