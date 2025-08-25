Forbidden Fruit 2, la puntata del 25 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 25 agosto

Eda Ece (Yıldız Argun) e Sarp Can Köroğlu (Kemal Karaca) in una scena di Forbidden Fruit

Dopo essersi allontanata dalla festa, a seguito di quanto accaduto, Zeynep fa perdere le sue tracce. Alihan è in preda al panico e non si dà pace perché si sente in colpa ed è preoccupato per Zeynep. Anche Yildiz è preoccupata per la sorella che sembra essere svanita nel nulla, senza lasciare tracce.

Yildiz chiede a suo marito di aiutarla a cercare Zeynep, ma Halit sembra interessarsi poco alla faccenda e dice a Yildiz, di farsi aiutare da Kemal. Dopo una lunga ricerca, finalmente Yildiz riesce a trovarla.

Zeynep, intanto, in preda ai sensi di colpa, cercherà di recuperare il suo rapporto con Cem.

Halit sembra essere preoccupato che quanto accaduto durante la festa possa arrecare danno al buon nome degli Argun. Ender approfitterà di questo per destabilizzare ancora di più il rapporto tra Yildiz e Halit. Per riuscirci, coinvolgerà Zerrin, a sua insaputa, facendosi aiutare anche da Zehra.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

