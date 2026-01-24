La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 24 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dopo la festa, Sahika ha una telefonata con un uomo misterioso, lasciando intendere l’esistenza di un piano che coinvolge Halit.
Nel frattempo, Yagmur tenta di avvicinarsi sempre di più a Yigit, ma lui chiarisce che tra loro non può nascere una relazione a causa delle loro diverse origini.
Zeynep e Alihan decidono di ricominciare da capo in America, lontani da amici e familiari: per Yildiz, separarsi dalla sorella è un momento particolarmente doloroso.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.