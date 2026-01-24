Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV24 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 24 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 24 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 24 gennaio

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Dopo la festa, Sahika ha una telefonata con un uomo misterioso, lasciando intendere l’esistenza di un piano che coinvolge Halit.

Nel frattempo, Yagmur tenta di avvicinarsi sempre di più a Yigit, ma lui chiarisce che tra loro non può nascere una relazione a causa delle loro diverse origini.

Zeynep e Alihan decidono di ricominciare da capo in America, lontani da amici e familiari: per Yildiz, separarsi dalla sorella è un momento particolarmente doloroso.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video