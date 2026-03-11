La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 11 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante la consegna della cena, Bahar e Ceyda si ritrovano a vivere un'esperienza traumatizzante. La polizia irrompe nel palazzo e sfonda la porta dell’appartamento in cui stavano andando. Così, le due donne improvvisano una copertura: fingono di dover consegnare la cena a un'anziana signora sconosciuta.
Nel frattempo, Emre è ancora molto scosso dalla notizia che Arda non sia suo figlio.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.