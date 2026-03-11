Catalogo
L'INTERVISTA11 marzo 2026

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Ecco quanto abbiamo speso"

A Dentro la Notizia, il sindaco di Palmoli commenta le spese affrontate dal piccolo comune in provincia di Chieti per il collocamento dei minori della famiglia nel bosco
Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli commenta a Dentro la notizia il caso della famiglia nel bosco dopo l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila che ha disposto l'allontanamento della madre Catherine dalla casa famiglia, dove risiedeva con i tre figli.

Il primo cittadino concentra la sua ultima testimonianza sulle spese affrontate dal piccolo comune in provincia di Chieti: "A oggi stiamo ancora sostenendo le spese per il collocamento dei minori nella casa famiglia. Sono spese molto consistenti per un comune di piccole dimensioni come quello di Palmoli, che ha una popolazione di circa 850 abitanti".

Famiglia nel bosco, quanto ha speso il comune di Palmoli

Il sindaco di Palmoli analizza i costi a carico del comune: "Ricordiamo che la somma è di 244 euro al giorno, per un importo mensile di circa 7mila e 500 euro. Finora abbiamo liquidato dal primo novembre al 31 dicembre per un importo superiore ai 10mila euro. Adesso arriverà la fattura di gennaio e febbraio che saranno circa 15mila euro".

Nathan, il papà della famiglia nel boscoNathan, il papà della famiglia nel bosco

Negli ultimi giorni, Nathan, papà della famiglia nel bosco, aveva rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'allontanamento della moglie dalla struttura: “Niente domande per favore. Voglio solo dire che ringrazio tutti per la solidarietà. Chiedo di non fare proteste davanti la casa famiglia. Dobbiamo lasciare questi luoghi tranquilli. Io voglio che i bambini tornino a casa, ma, fino a quando questo non succede, preferisco che restino qui".

