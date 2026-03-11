Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Ecco quanto abbiamo speso"

Il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli commenta a Dentro la notizia il caso della famiglia nel bosco dopo l'ordinanza del Tribunale dei Minori dell'Aquila che ha disposto l'allontanamento della madre Catherine dalla casa famiglia, dove risiedeva con i tre figli.

Il primo cittadino concentra la sua ultima testimonianza sulle spese affrontate dal piccolo comune in provincia di Chieti: "A oggi stiamo ancora sostenendo le spese per il collocamento dei minori nella casa famiglia. Sono spese molto consistenti per un comune di piccole dimensioni come quello di Palmoli, che ha una popolazione di circa 850 abitanti".

Famiglia nel bosco, quanto ha speso il comune di Palmoli

Il sindaco di Palmoli analizza i costi a carico del comune: "Ricordiamo che la somma è di 244 euro al giorno, per un importo mensile di circa 7mila e 500 euro. Finora abbiamo liquidato dal primo novembre al 31 dicembre per un importo superiore ai 10mila euro. Adesso arriverà la fattura di gennaio e febbraio che saranno circa 15mila euro".