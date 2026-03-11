In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Mediaset si impegna a sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale per il benessere del pianeta: il consumo consapevole e responsabile delle risorse idriche.



Ad oggi non possiamo più dare l’acqua per scontata, e per questo è importante incoraggiare consumi e abitudini più sostenibili per contrastare ogni forma di spreco.



La campagna “Conta ogni goccia, perché ogni goccia conta”, diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo in occasione del 22 marzo 2026, si pone infatti l’obiettivo di responsabilizzare ognuno di noi e offrire consigli concreti su come ridurre gli sprechi d’acqua con piccoli gesti quotidiani.



Mediaset, consapevole del suo ruolo comunicativo e sociale, ribadisce così il proprio impegno per un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere l’acqua in quanto risorsa preziosa e indispensabile per la vita.