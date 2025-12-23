La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 23 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Alihan e Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep, quando si rende conto di essere stata rapita da Dundar, capisce che l'uomo ha perso la testa e prova a farlo ragionare dicendogli che sta commettendo un reato. Lui, però, ormai è fuori di sé e la obbliga a videochiamare sua madre.

Così facendo, Zeynep si rende conto che anche Asuman è sotto sequestro e che c'è un uomo che le punta una pistola alla testa; quindi, inizia a temere il peggio e decide di assecondare Dundar, facendo tutto quello che lui le chiede.

