La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 23 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

Una scena de La forza di una donna 2

Nezir ha liberato Bahar, Sarp e i bambini, ma a una condizione: Sarp deve rinunciare a tutti i privilegi economici legati al nome Alp.

Ceyda non accetta che Bahar abbia riaccolto Sarp nella sua vita, ritenendolo responsabile della morte di Yeliz e dell’arresto di Arif. Nel frattempo, Arif e Yusuf vengono rilasciati e Kismet accompagna Arif al caffè dove lavora Bahar.

Azmi, su incarico di Nezir, deve consegnare un pacco a Bahar, ma non trovandola a casa lo affida a Sirin, che è impaziente di aprirlo. Dopo l’incontro con tutti gli altri al caffè, Kismet e Arif decidono che la loro fratellanza non dovrà più rimanere un segreto.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

