Forbidden Fruit
SERIE TV
22 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 22 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 22 settembre

Alihan (Onur Tuna) in Forbidden Fruit

Sconvolto perché sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di più, Alihan confessa a Zerrin il perché delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo.

A soffrire per questa guerra non sono solo i diretti interessati: Lila teme che, a causa di questi conflitti, non potrà più vedere lo zio, mentre Erim non comprende il motivo del comportamento della madre.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

