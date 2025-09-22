Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 22 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 22 settembre

S convolto perché sente di essere stato pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di più, Alihan confessa a Zerrin il perché delle sue azioni, ma la sorella fatica ad accettarlo.

A soffrire per questa guerra non sono solo i diretti interessati: Lila teme che, a causa di questi conflitti, non potrà più vedere lo zio, mentre Erim non comprende il motivo del comportamento della madre.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

