La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 22 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Soddisfatta di vedere la regina di ghiaccio su tutte le furie, Tulin confida a Kaya uno sconvolgente segreto.
Dundar chiede un confronto a Zeynep, ma le sue intenzioni sono tutt'altro che pacifiche.
Mustafa si presenta a casa di Asuman e la minaccia: se non gli darà i soldi che gli ha promesso, racconterà tutta la verità a Zeynep e Yildiz.
