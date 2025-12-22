Catalogo
22 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 22 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 22 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 22 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 22 dicembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Soddisfatta di vedere la regina di ghiaccio su tutte le furie, Tulin confida a Kaya uno sconvolgente segreto.

Dundar chiede un confronto a Zeynep, ma le sue intenzioni sono tutt'altro che pacifiche.

Mustafa si presenta a casa di Asuman e la minaccia: se non gli darà i soldi che gli ha promesso, racconterà tutta la verità a Zeynep e Yildiz.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

