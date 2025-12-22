Una scena di Segreti di famiglia 3

Ecco cosa accadrà dal 29 dicembre al 2 gennaio nei prossimi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: le anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio

Osman si ritrova costretto a vendere la sua proprietà all’insaputa di Aylin, che rimane incredula.



Intanto, Mercan inizia a chiamare Ilgaz “papà” e Ceylin soffre del fatto che invece non riesca ancora a chiamarla "mamma".



A Ilgaz manca poco tempo per trovare un donatore e fare in modo che il figlio di Okan si salvi. Allo studio Tilmen, nel frattempo, lo stesso Okan tiene in ostaggio quattordici persone, tra cui Ceylin, Yekta, Lacin, Parla, Ozge e la piccola Mercan.



Ilgaz tenta di negoziare con Okan il rilascio dei 14 ostaggi, ma l'uomo pretende in cambio un cuore compatibile per suo figlio malato.



Infine, Yekta si accorge della presenza all'esterno di Ilgaz con le forze speciali, e riesce a far mettere in salvo la piccola Mercan e altre persone tenute in ostaggio nella stanza con loro.

