Nella puntata di martedì 23 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah allontana Tahir.
Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.
Mehmet riesce nel suo intento di risvegliare sentimenti negativi in Tahir, che attacca Sadullah e per poco non lo uccide.
L'uomo si difende e spara un colpo di pistola che finisce per colpire la tuta da astronauta di Kerim, il quale rimane illeso. Farah, sconvolta, allontana Tahir.