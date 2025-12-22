Demet Özdemir (Farah Erşadi) e Engin Akyürek (Tahir Lekesiz) in una scena di Io sono Farah

Nella puntata di martedì 23 dicembre di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemir - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - Farah allontana Tahir.

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Io sono Farah: cosa succede il 23 dicembre

Mehmet riesce nel suo intento di risvegliare sentimenti negativi in Tahir, che attacca Sadullah e per poco non lo uccide.

L'uomo si difende e spara un colpo di pistola che finisce per colpire la tuta da astronauta di Kerim, il quale rimane illeso. Farah, sconvolta, allontana Tahir.

