Beautiful, le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Sean Kanan (Deacon) e Kimberlin Brown (Sheila) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 19 a sabato 24 gennaio, Deacon ha riportato a casa Sheila e i due si godono i primi momenti insieme. Fanno progetti per il matrimonio, ma Sheila a un certo punto comincia ad avere le vertigini e Deacon insiste perché si faccia visitare in ospedale.



Hope non si è ancora ripresa dallo shock di aver incontrato Sheila a casa di Deacon. Si trova alla Forrester, molto confusa, e viene raggiunta da Ridge e da Liam, del tutto ignari dell'accaduto. Hope da' loro la notizia direttamente, ma loro non riescono a crederci.



Steffy è sconvolta dalla rivelazione che Sheila non è veramente morta. Finn le racconta che la persona uccisa da Steffy non era Sheila, bensì Sugar, una donna identica a lei in tutto e per tutto, tranne che per il fatto di avere dieci dita dei piedi.



Steffy è disperata al pensiero che la sua vita e quella dei suoi figli sia di nuovo in pericolo a causa di Sheila, ed è fermamente convinta che ricomincerà a perseguitarla come ha fatto per anni.



Sheila, intanto, è al settimo cielo.

