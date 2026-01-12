Catalogo
SERIE TV12 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 13 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 13 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Ceyda, Bahar e Arif in una scena de La forza di una donna 2Ceyda, Bahar e Arif in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 13 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver è infastidito.

La forza di una donna 2: cosa succede il 13 gennaio

Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, decide di mandarla via dalla festa per la circoncisione di Doruk.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

