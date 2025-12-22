La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 22 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) e Bennu Yildirimlar (Hatice Sarikadi) in una scena de La forza di una donna 2

Piril e Suat attendono l’esito dell’incontro tra Münir e Azmi per scoprire quale sarà la loro sorte, mentre Sirin si lamenta con Suat della presenza di Sarp a casa sua.

Nel frattempo, Bahar torna al bar di Emre e riottiene il lavoro; successivamente, accompagna Ceyda a prendere alcune cose per i bambini nel suo vecchio appartamento a Tarlabasi, dove il ricordo di Yeliz la sconvolge.

Hatice teme che Emre e Idil, recandosi a Yalova, possano scoprire che Ceyda ha un figlio e, in effetti, al loro arrivo una vicina della madre di Ceyda li informa della verità.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE