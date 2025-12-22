Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco raccogliendo le parole di Armando Carusi, il ristoratore di Ortona, proprietario di un B&B, che ha messo a disposizione gratuitamente un'abitazione nella quale si sarebbe trasferito Nathan Trevallion, compagno di Catherine Birmingham e papà dei bambini che al momento si trovano in una casa famiglia.
"La casa è perfetta - dice in collegamento con Dentro la notizia il signor Armando - Ho portato dei regali a Nathan per Natale, perché i miei amici e parenti ogni volta che sanno che vado da lui mi riempiono di pensieri e presenti. Io e Nathan oggi ci siamo introdotti nel bosco, una meraviglia, pieno di ginestre".
Riguardo il caso della cosiddetta "famiglia nel bosco" di cui si parla di mesi, Armando Carusi aggiunge: "Non so Nathan dove trascorrerà il Natale, se lo passerà nella casa vecchia, in quella nuova, nel bosco o a passeggio con il cavallo. Cosa devo dire, io so quello che farei io, che è meglio che non ve lo dico. Questa storia non si affronta, è diventata una telenovela che non si può più sentire. Io andrei in silenzio stampa per 15 giorni".
Tra le ultime notizie che riguardano la famiglia nel bosco, le dichiarazioni della pediatra che aveva soccorso i bambini dopo la grave intossicazione alimentare avvenuta il 23 settembre 2024: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni igieniche chiaramente non erano ottimali".