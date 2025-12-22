Il caso della famiglia nel bosco a Dentro la notizia

Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco raccogliendo le parole di Armando Carusi, il ristoratore di Ortona, proprietario di un B&B, che ha messo a disposizione gratuitamente un'abitazione nella quale si sarebbe trasferito Nathan Trevallion, compagno di Catherine Birmingham e papà dei bambini che al momento si trovano in una casa famiglia.

"La casa è perfetta - dice in collegamento con Dentro la notizia il signor Armando - Ho portato dei regali a Nathan per Natale, perché i miei amici e parenti ogni volta che sanno che vado da lui mi riempiono di pensieri e presenti. Io e Nathan oggi ci siamo introdotti nel bosco, una meraviglia, pieno di ginestre".

Riguardo il caso della cosiddetta "famiglia nel bosco" di cui si parla di mesi, Armando Carusi aggiunge: "Non so Nathan dove trascorrerà il Natale, se lo passerà nella casa vecchia, in quella nuova, nel bosco o a passeggio con il cavallo. Cosa devo dire, io so quello che farei io, che è meglio che non ve lo dico. Questa storia non si affronta, è diventata una telenovela che non si può più sentire. Io andrei in silenzio stampa per 15 giorni".

