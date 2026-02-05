Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco con le ultime news che riguardano la mamma e la sorella di Catherine, rispettivamente la nonna e la zia dei bambini - una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 - che attualmente si trovano in una casa famiglia.
Rachael e Pauline Birmingham sono arrivate in Italia: dopo essere atterrate all'aeroporto di Fiumicino, le due donne sono giunte a Vasto e hanno trovato alloggio nella casa dove attualmente vive Nathan Trevallion, casa messa a disposizione dall'imprenditore Armando Carusi.
Le telecamere di Dentro la notizia hanno ripreso gli attimi in cui Rachael e Pauline hanno riabbracciato Nathan. L'inviata della trasmissione ha raccolto le parole della mamma di Catherine, la nonna dei piccoli: "Sono molto emozionata, non vedo l'ora di vedere i bambini anche se non so quando li incontrerò. Sono così felice di rivedere mia figlia, per questo ho fatto un volo di 24 ore".
Riguardo il futuro della famiglia nel bosco, la signora Pauline aggiunge: "La mia speranza è che tornino insieme come prima. Non so vorranno tornare in Australia, devono scegliere loro, è la loro vita".
Nel corso della puntata del 4 febbraio, Dentro la notizia aveva mandato in onda le prime dichiarazioni di Rachael, la sorella di Catherine: "Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella e voglio vedere mia nipote e i miei nipotini". Sulle condizioni della famiglia, la donna aveva aggiunto: "Loro non stanno bene e mia sorella non sta bene". Catherine Birmingham avrebbe chiesto personalmente aiuto alla sorella dopo che il 13 novembre scorso, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila aveva stabilito l'allontanamento dei tre figli e il loro inserimento nella casa-famiglia di Vasto.
Il 30 gennaio si è tenuto il primo incontro della perizia psichiatrica che ha visto confrontarsi Catherine e Nathan con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli. A colloquio concluso, il consulente di parte nominato dai genitori della famiglia nel bosco, il professor Cantelmi, ha dichiarato: "È andato molto bene, i genitori si sono dimostrati due persone straordinarie, con delle esperienze incredibili alle spalle".