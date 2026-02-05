Le telecamere di Dentro la notizia hanno ripreso gli attimi in cui Rachael e Pauline hanno riabbracciato Nathan. L'inviata della trasmissione ha raccolto le parole della mamma di Catherine, la nonna dei piccoli: "Sono molto emozionata, non vedo l'ora di vedere i bambini anche se non so quando li incontrerò. Sono così felice di rivedere mia figlia, per questo ho fatto un volo di 24 ore".

Rachael e Pauline Birmingham sono arrivate in Italia: dopo essere atterrate all'aeroporto di Fiumicino, le due donne sono giunte a Vasto e hanno trovato alloggio nella casa dove attualmente vive Nathan Trevallion, casa messa a disposizione dall'imprenditore Armando Carusi.

Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco con le ultime news che riguardano la mamma e la sorella di Catherine , rispettivamente la nonna e la zia dei bambini - una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 - che attualmente si trovano in una casa famiglia.

Famiglia nel bosco, la nonna materna dei bambini

Nel corso della puntata del 4 febbraio, Dentro la notizia aveva mandato in onda le prime dichiarazioni di Rachael, la sorella di Catherine: "Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella e voglio vedere mia nipote e i miei nipotini". Sulle condizioni della famiglia, la donna aveva aggiunto: "Loro non stanno bene e mia sorella non sta bene". Catherine Birmingham avrebbe chiesto personalmente aiuto alla sorella dopo che il 13 novembre scorso, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila aveva stabilito l'allontanamento dei tre figli e il loro inserimento nella casa-famiglia di Vasto.

Il 30 gennaio si è tenuto il primo incontro della perizia psichiatrica che ha visto confrontarsi Catherine e Nathan con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli. A colloquio concluso, il consulente di parte nominato dai genitori della famiglia nel bosco, il professor Cantelmi, ha dichiarato: "È andato molto bene, i genitori si sono dimostrati due persone straordinarie, con delle esperienze incredibili alle spalle".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE