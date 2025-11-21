Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV21 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 21 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 21 novembre

Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Caner si rivolge a Dundar per recuperare il suo cellulare. Trovandosi in una situazione piuttosto scomoda, Dundar promette di fare il possibile, ma alla fine riferisce a Caner di non essere riuscito a trovare il cellulare, per poi consegnarlo a Yildiz.

Dopo il furto dell'anello, Erim e Ilayda vengono portati in commissariato. Per fortuna, la proprietaria del gioiello decide di non sporgere denuncia e i due ragazzi vengono rilasciati. Nonostante ciò, Halit reagisce con rabbia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video