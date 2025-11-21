La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Caner si rivolge a Dundar per recuperare il suo cellulare. Trovandosi in una situazione piuttosto scomoda, Dundar promette di fare il possibile, ma alla fine riferisce a Caner di non essere riuscito a trovare il cellulare, per poi consegnarlo a Yildiz.
Dopo il furto dell'anello, Erim e Ilayda vengono portati in commissariato. Per fortuna, la proprietaria del gioiello decide di non sporgere denuncia e i due ragazzi vengono rilasciati. Nonostante ciò, Halit reagisce con rabbia.
