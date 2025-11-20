Catalogo
SERIE TV20 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 20 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 20 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 20 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 20 novembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender cerca di fare pressione su Yildiz affinché parli con Zeynep, insinuando che ciò che dovrà rivelarle non è affatto una bugia e lasciando intendere che tra lei e Alihan sia davvero accaduto qualcosa. Yildiz, tuttavia, prende tempo.

Nel frattempo, Ender viene derubata e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar. Questo tranquillizza Yildiz, che comincia a sentirsi al sicuro. Tuttavia, decisa a recuperare il telefono, Ender incarica Caner di attivare i suoi contatti.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

