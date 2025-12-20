La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 20 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zeynep e Alihan cercano una casa per andare a vivere insieme.
Il padre di Yildiz, Mustafa, va da Halit per chiedere più soldi, ma lui gli risponde che non ha intenzione di dargli di più. Mustafa, allora, va da Yildiz raccontandole la sua versione della storia, ma lei capisce che si è avvicinato solo per interesse e non per affetto. Lo caccia via, gli dice di non farsi più vedere e di non provare ad importunare Zeynep. Mustafa, però, non sembra aver intenzione di darle ascolto.
Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances ed Ender si ingelosisce.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.