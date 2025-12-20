Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV20 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 20 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 20 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 20 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 20 dicembre

Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep e Alihan cercano una casa per andare a vivere insieme.

Il padre di Yildiz, Mustafa, va da Halit per chiedere più soldi, ma lui gli risponde che non ha intenzione di dargli di più. Mustafa, allora, va da Yildiz raccontandole la sua versione della storia, ma lei capisce che si è avvicinato solo per interesse e non per affetto. Lo caccia via, gli dice di non farsi più vedere e di non provare ad importunare Zeynep. Mustafa, però, non sembra aver intenzione di darle ascolto.

Durante una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances ed Ender si ingelosisce.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video