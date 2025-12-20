Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 15 al 20 dicembre su Canale 5, Nezir propone a Bahar e Piril un patto crudele: se una delle due accetterà di sposarlo e vivere con lui insieme ai figli, Sarp verrà perdonato e liberato. Non riuscendo le due donne a trovare un accordo, Nezir decide autonomamente chi sarà la sua sposa.

Intanto, Amzi è messo a dura prova da Nezir, il quale gli ordina di uccidere suo fratello. L'uomo, in difficoltà, sceglie di non obbedire agli ordini e salva la vita di Munir.

Dopo aver parlato con Arif, Enver, tornato a casa, sente il bisogno di raccontare tutta la verità a sua moglie Hatice: Sirin e Emre non possono continuare la loro frequentazione poiché l'uomo è il padre del figlio di Ceyda.

Nel frattempo, Bahar trova davanti alla sua stanza una scatola con un abito da sposa, segno inquietante delle intenzioni di Nezir che ha scelto chi sarà la sua sposa.

Successivamente, la polizia fa irruzione nella villa di Nezir, ma Bahar, Sarp e i bambini sono già fuggiti e si rifugiano a casa di Hatice.

Kismet, venuta a sapere del loro ritorno, interroga Bahar e Sarp per capire come siano riusciti a scappare, ma nonostante i suoi sforzi non riesce a comprendere il motivo per cui Nezir abbia liberato tutti all'improvviso.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

