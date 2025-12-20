La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 20 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Kismet cerca di comprendere il motivo per cui Nezir abbia improvvisamente liberato tutti, senza però riuscire a trovare una spiegazione plausibile.
Bahar, molto preoccupata per Arif, ne parla con Kismet.
Arif, dal canto suo, non riesce a spiegarsi come suo padre Yusuf sia riuscito ad abbandonare un figlio senza provare rimorsi e lo affronta direttamente.
Infine, Sarp chiede a Bahar di poter vivere per un po’ di tempo con lei, per il bene dei loro figli.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.