Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 15 al 20 dicembre su Canale 5, Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura. Successivamente, Alihan si presenta da Zeynep il giorno del suo matrimonio. Poco dopo, Zeynep fugge via dal matrimonio e raggiunge Alihan in aeroporto.
Zeynep va a scusarsi con Dundar per averlo lasciato il giorno del matrimonio. Anche se ancora sconvolto, l'uomo si dimostra comprensivo.
Mustafa si presenta da sua figlia Yildiz e i due hanno un'accesa discussione.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.