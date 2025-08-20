Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
20 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 20 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 20 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Yildiz e Kemal in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 20 agosto

Kemal, ex marito di Yildiz, viene assunto da Halit come autista di Erim e i due si incontrano per la prima volta. Yildiz è sconvolta e cerca in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo. A Erim, però, è simpatico e non vuole che il padre lo mandi via. Per questo, Halit decide di rinviare qualsiasi decisione sul futuro di Kemal avendo il tempo verificare se sia o meno affidabile per suo figlio. Halit non sa nulla del primo matrimonio di Yildiz e lei ha paura che, confessandoglielo, lui la lascerebbe.

Zehra è convinta che Alihan abbia una nuova fidanzata solo per aver visto il fratello salutare Hira in un locale e informa tutta la sua famiglia. Attraverso Yildiz anche Zenyep ne viene a conoscenza e, sconvolta, decide di dire di sì a Cem. Questa decisione, però, la rende infelice, cosa di cui si accorge Yildiz che si sente responsabile per essere stata lei a dare alla sorella la notizia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

