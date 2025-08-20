Forbidden Fruit 2, la puntata del 20 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 20 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 20 agosto

Kemal, ex marito di Yildiz, viene assunto da Halit come autista di Erim e i due si incontrano per la prima volta. Yildiz è sconvolta e cerca in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo. A Erim, però, è simpatico e non vuole che il padre lo mandi via. Per questo, Halit decide di rinviare qualsiasi decisione sul futuro di Kemal avendo il tempo verificare se sia o meno affidabile per suo figlio. Halit non sa nulla del primo matrimonio di Yildiz e lei ha paura che, confessandoglielo, lui la lascerebbe.

Zehra è convinta che Alihan abbia una nuova fidanzata solo per aver visto il fratello salutare Hira in un locale e informa tutta la sua famiglia. Attraverso Yildiz anche Zenyep ne viene a conoscenza e, sconvolta, decide di dire di sì a Cem. Questa decisione, però, la rende infelice, cosa di cui si accorge Yildiz che si sente responsabile per essere stata lei a dare alla sorella la notizia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE