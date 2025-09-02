Forbidden Fruit 2, la puntata del 2 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 2 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 2 settembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit

Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz e durante la conversazione confessa di amarla ancora e che secondo lui sta insieme ad Halit per motivi economici, che non è vero amore, ma promette a Zeynep che proverà a starle lontano e intanto porta avanti il suo doppio gioco con Ender.

Yildiz racconta a Zeynep di essere caduta tra le braccia di Kemal dopo che lui l'ha aiutata a scoprire il tranello teso da Halit e le confessa che, anche se non lo ama, non divorzierà fino a quando non avrà garantito un futuro a entrambe.

Zeynep è rimasta delusa da Alihan dopo averlo trovato in compagnia di Hira e, inoltre, scopre che l'amica ne è realmente innamorata.

Kemal non mantiene la promessa fatta a Zeynep e propone a Yildiz di fuggire insieme, ma lei è indecisa. Intanto, Emir racconta a Caner di scriversi con Lila. Ender attua un piano per mettersi in contatto con Erdem Bilir.

