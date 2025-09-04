La forza di una donna, le anticipazioni del 5 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 5 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 5 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril viene messa davanti a un bivio dal marito, costretta a scegliere tra lui e suo padre.
La forza di una donna: cosa succede il 5 settembre
L’intervento a cui è sottoposto Enver ha un esito positivo, e l’uomo viene trasferito temporaneamente nel reparto di terapia intensiva.
Nel frattempo, Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat, che le consegna dei soldi, mettendola in difficoltà.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
