Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 5 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 5 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 5 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 5 settembre
Halit scopre la vera identità di Kemal e decide di divorziare da Yildiz, ma per salvare le apparenze sceglie di attendere ancora qualche mese.
Kemal, nel rivelare la verità, protegge Ender, lasciando intravedere la possibilità di una futura alleanza tra loro.
