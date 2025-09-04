Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
04 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 5 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Manuel Regueiro (Alonso Luján), Eva Martín (Cruz Ezquerdo) e Ana Garcés (Jana) in una scena de La promessa
Manuel Regueiro (Alonso Luján), Eva Martín (Cruz Ezquerdo) e Ana Garcés (Jana) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 5 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre

Nella puntata di venerdì 5 settembre, Petra minaccia Ricardo di rivelare la verità a Santos su sua madre, se non sara' lui stesso a farlo, ma l'uomo non sembra intenzionato a rivelare quanto accaduto alla madre di suo figlio.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Giorgia Palmas, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Mia

Madri e figlie

Giorgia Palmas, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Mia

La showgirl pubblica sui social una riflessione: "Per Mia inizia il primo anno di scuola, per Sofia l'ultimo"

La showgirl pubblica sui social una riflessione: "Per Mia inizia il primo anno di scuola, per Sofia l'ultimo"

Cosa vedere gratis in streaming a settembre su Mediaset Infinity

STREAMING

Cosa vedere gratis in streaming a settembre su Mediaset Infinity

Reality, serie tv, programmi di approfondimento, calcio e molto altro ancora

Reality, serie tv, programmi di approfondimento, calcio e molto altro ancora

Penn Badgley di nuovo papà

L'annuncio

Penn Badgley di nuovo papà

La star di You (e di Gossip Girl) ha avuto due gemelli

La star di You (e di Gossip Girl) ha avuto due gemelli

7 fragranze al tè, ispirate al rituale più antico e rilassante

beauty

7 fragranze al tè, ispirate al rituale più antico e rilassante

Grazie alle note delicate e confortanti, questi profumi, donano un’immediata sensazione di benessere

Grazie alle note delicate e confortanti, questi profumi, donano un’immediata sensazione di benessere

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity