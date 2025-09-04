La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 5 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà venerdì 5 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 5 settembre
Nella puntata di venerdì 5 settembre, Petra minaccia Ricardo di rivelare la verità a Santos su sua madre, se non sara' lui stesso a farlo, ma l'uomo non sembra intenzionato a rivelare quanto accaduto alla madre di suo figlio.
