La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 2 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender incontra Philip, figlio del defunto marito di Sahika, che le rivela una verità agghiacciante. Preoccupata per Erim, corre da Halit per raccontargli tutto, ma quando richiama Philip per dimostrare che non sta mentendo scopre che l'uomo non può più aiutarla.
Nel frattempo, Zehra confida a Lila di essere innamorata di Caner e, sostenuta dalla sorella, decide di accettare la sua proposta di matrimonio. Tuttavia Caner la precede e le comunica una decisione importante che cambia radicalmente il loro rapporto.
Yildiz tenta di salvare il rapporto con Halit, ma lui è deciso a procedere con il divorzio.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.