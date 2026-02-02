Catalogo
SERIE TV02 febbraio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 2 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 2 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 2 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 2 febbraio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden FruitSevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit

Ender incontra Philip, figlio del defunto marito di Sahika, che le rivela una verità agghiacciante. Preoccupata per Erim, corre da Halit per raccontargli tutto, ma quando richiama Philip per dimostrare che non sta mentendo scopre che l'uomo non può più aiutarla.

Nel frattempo, Zehra confida a Lila di essere innamorata di Caner e, sostenuta dalla sorella, decide di accettare la sua proposta di matrimonio. Tuttavia Caner la precede e le comunica una decisione importante che cambia radicalmente il loro rapporto.

Yildiz tenta di salvare il rapporto con Halit, ma lui è deciso a procedere con il divorzio.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

