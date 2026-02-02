Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sahika mette in atto un piano per estromettere Yildiz dalla famiglia, riuscendo a farla trasferire negli alloggi dei domestici e isolandola. Umiliata, Yildiz inizia a progettare la sua vendetta contro Halit e Sahika.
Nel frattempo, il computer di Zehra viene violato e il suo libro cancellato, ma Yigit riesce a recuperarlo, guadagnandosi la stima di tutti.
Sahika continua a muovere i fili, illudendo Zehra con una falsa promessa editoriale, che però la conduce a un accordo rischioso con un altro editore.
Intanto, Ender, creduta morta, riemerge pronta a riprendersi il suo posto e a sconvolgere gli equilibri.