Beautiful, le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio

Kimberlin Brown (Sheila) e Tanner Novlan (Finn) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 9 a sabato 14 febbraio, Steffy e Ridge sono preoccupati per l'imminente matrimonio tra Deacon e Sheila: temono che Sheila non sia affidabile e possa rovinare Deacon anche sul lavoro. Steffy è determinata a tenere Sheila lontana da Finn e dalla famiglia, consapevole del pericolo che rappresenta.

Intanto, Sheila cerca a tutti i costi di convincere il figlio a partecipare al matrimonio e a fare da testimone a Deacon, ricordandogli di aver salvato tante vite, tra cui quelle di persone care a Finn, come la madre di Steffy e sua figlia Kelly, a dimostrazione che è cambiata davvero e non farà più del male.

Il giorno delle nozze tra Deacon e Sheila è finalmente arrivato, ma la cerimonia si svolge inaspettatamente nel ristorante chiuso per l'occasione, anziché sulla spiaggia come previsto. Sheila vorrebbe ardentemente che Finn partecipi, ma sa che non sarà così. Hope, invece, ha scelto di esserci, sfidando i ripetuti avvertimenti di Brooke, che le ricorda le malefatte di Sheila. Brooke resta contraria e anche Steffy condivide il suo scetticismo.

Finn, convinto che la cerimonia si sarebbe svolta sulla spiaggia, arriva al ristorante per ordinare pizze e si ritrova coinvolto. Sheila, emozionata, lo implora di restare e anche Deacon e Hope lo incoraggiano. Finn esita, poi accetta.

Le nozze sono officiate da Tom, il senzatetto che ha aiutato a ritrovare Sheila. Sheila e Deacon si scambiano voti e si baciano, mentre Hope e Finn assistono con emozione e preoccupazione.

