SERIE TV02 febbraio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 3 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 3 febbraio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Doruk in una scena de La forza di una donnaDoruk in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 3 febbraio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arda viene ritrovato.

La forza di una donna 3: cosa succede il 3 febbraio

Ceyda è disperata per la scomparsa di Arda, ma, per fortuna, il piccolo viene ritrovato in un campo di girasoli.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

