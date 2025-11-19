Catalogo
SERIE TV19 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 19 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 novembre

Sevval Sam (Ender Tasdemir) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender Tasdemir) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

Per lenire il dolore per la perdita di Zeynep, Alihan si abbandona all’alcol fino a crollare. A fine serata, sarà Hakan ad accompagnarlo a casa, dove li accoglie Ender.

Vedendo Alihan in quelle condizioni, Ender ordisce un nuovo piano. Il mattino seguente, Alihan avrà una dura discussione con Ender e deciderà di andarsene.

Nel frattempo, Yildiz, per cercare di rendere Ender inoffensiva, chiede aiuto a Dundar, che non si tira indietro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

