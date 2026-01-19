Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV19 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 19 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 gennaio

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz incontra Zeynep per scusarsi di quanto accaduto la sera prima, spiegando le sue motivazioni.

In azienda, Shaika va a trovare suo fratello Kaya per un saluto, ma il suo vero scopo sarà quello di trovare il modo di attirare l'attenzione di Yigiyt. Il giovane troverà una lettera lasciatagli proprio da Shaika che lo inviterà a incontrarsi fuori dal lavoro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video