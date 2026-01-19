La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 19 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz incontra Zeynep per scusarsi di quanto accaduto la sera prima, spiegando le sue motivazioni.
In azienda, Shaika va a trovare suo fratello Kaya per un saluto, ma il suo vero scopo sarà quello di trovare il modo di attirare l'attenzione di Yigiyt. Il giovane troverà una lettera lasciatagli proprio da Shaika che lo inviterà a incontrarsi fuori dal lavoro.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.