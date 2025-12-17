La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 17 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
È finalmente arrivato il giorno del matrimonio di Zeynep e Dundar. Mentre Dundar sta ultimando i preparativi per la cerimonia, Zeynep, con l'aiuto di Yildiz e Asuman, finisce di prepararsi.
Nel frattempo, Hakan va a trovare Alihan per salutarlo prima della sua partenza per l'America. Con grande sorpresa di Zeynep, Alihan si presenterà da lei, poco prima del matrimonio, per poterla salutare un'ultima volta.
