Forbidden Fruit
SERIE TV
16 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 16 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 16 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Yildiz (Eda Ece) in Forbidden Fruit
Yildiz (Eda Ece) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 16 settembre

Halit chiama dei periti per valutare gli oggetti di valore in casa. Questi gli comunicano che due dei gioielli di Yildiz sono falsi.

Halit vuole scoprire chi ha prelevato i gioielli dalla cassaforte, ma quando controlla i filmati della videocamera interna alla cassaforte, scopre che il sistema è stato manomesso.

Halit licenzia Aysel e tutto il personale domestico. Aysel minaccia Yildiz di rivelare tutto quello che sa su di lei ad Halit.

Yildiz, sotto scacco di Aysel, cerca l'aiuto di Kemal, per far scagionare la cameriera e farle riavere il lavoro.

Alihan è molto impegnato sul lavoro e sembra trascurare Zeynep, tanto che la ragazza teme che la sua freddezza non sia solo dovuta agli impegni lavorativi.

Zerrin, passata in ufficio per salutare Alihan, si imbatte casualmente in Emir e Lila.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

