La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 17 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif intercetta Sarp.
La forza di una donna 2: cosa succede il 17 settembre
Alp (Sarp) si presenta a casa di Enver e Hatice, bussando con urgenza alla porta per entrare e parlare con loro. Arif lo intercetta e lo invita ad andarsene, dicendogli che i due coniugi sono partiti e non torneranno per un po'.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
