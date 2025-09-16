Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 18 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 18 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 18 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin è in ritardo per l'udienza di divorzio, ma viene bloccata dal traffico.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 18 settembre
Quando Ceylin arriva in tribunale, non c'è più nessuno. Yekta comunica a Haluk che il capo d'imputazione è stato depositato e c'è la richiesta di ergastolo. Yekta insiste perché Haluk si dichiari colpevole.
Leggi anche
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 18 settembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 18 settembre su Canale 5