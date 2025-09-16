Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
SERIE TV
17 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 18 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 18 settembre su Mediaset Infinity

Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 18 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin è in ritardo per l'udienza di divorzio, ma viene bloccata dal traffico.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 18 settembre

Quando Ceylin arriva in tribunale, non c'è più nessuno. Yekta comunica a Haluk che il capo d'imputazione è stato depositato e c'è la richiesta di ergastolo. Yekta insiste perché Haluk si dichiari colpevole.

