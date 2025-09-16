Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 18 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Ceylin è in ritardo per l'udienza di divorzio, ma viene bloccata dal traffico.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 18 settembre

Quando Ceylin arriva in tribunale, non c'è più nessuno. Yekta comunica a Haluk che il capo d'imputazione è stato depositato e c'è la richiesta di ergastolo. Yekta insiste perché Haluk si dichiari colpevole.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE