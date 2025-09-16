Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 16 settembre

Sarp scopre che Bahar e i bambini sono vivi e aggredisce Suat. Yeliz avvisa Enver e Hatice che Sarp ha bussato alla loro porta, ma è riuscita a farlo allontanare con una scusa. Tuttavia, tutti sono preoccupati che non se ne sia andato davvero e che stia cercando un modo per avvicinarsi ai piccoli.

Così, Enver, Hatice e Yeliz elaborano un piano per far uscire Nisan e Doruk senza che lui li veda. Ceyda tiene compagnia a Bahar in ospedale e informa Arif sulle ultime novità. Accecato dalla rabbia, lui si dirige verso casa di Hatice e Enver per fermare Sarp, ma Enver riesce a persuaderlo a non agire. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

