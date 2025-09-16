Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
16 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 16 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 16 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 16 settembre

Sarp ed Enver in La forza di una donna

Sarp scopre che Bahar e i bambini sono vivi e aggredisce Suat. Yeliz avvisa Enver e Hatice che Sarp ha bussato alla loro porta, ma è riuscita a farlo allontanare con una scusa. Tuttavia, tutti sono preoccupati che non se ne sia andato davvero e che stia cercando un modo per avvicinarsi ai piccoli.

Così, Enver, Hatice e Yeliz elaborano un piano per far uscire Nisan e Doruk senza che lui li veda. Ceyda tiene compagnia a Bahar in ospedale e informa Arif sulle ultime novità. Accecato dalla rabbia, lui si dirige verso casa di Hatice e Enver per fermare Sarp, ma Enver riesce a persuaderlo a non agire. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Paolo Mendico, parla la dirigente della scuola

CRONACA

Paolo Mendico, parla la dirigente della scuola

A Dentro la notizia, le parole della dirigente della scuola frequentata dal ragazzo morto suicida

A Dentro la notizia, le parole della dirigente della scuola frequentata dal ragazzo morto suicida

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 17 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5

L’addio a Robert Redford

entertainment

L’addio a Robert Redford

Il divo che ha reinventato Hollywood si è spento a 89 anni nella sua casa nello Utah

Il divo che ha reinventato Hollywood si è spento a 89 anni nella sua casa nello Utah

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 17 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity