SERIE TV14 gennaio 2026

A testa alta, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultima puntata della serie A testa alta - Il coraggio di una donna andrà in onda mercoledì 21 gennaio. Scopriamo tutte le anticipazioni della prossima puntata
Sabrina Ferilli in una scena di A testa altaSabrina Ferilli in una scena di A testa alta

La terza e ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie con protagonista Sabrina Ferilli, andrà in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni del finale di A testa alta. Virginia riuscirà a scoprire chi sta provando a distruggere la sua vita?

Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.

A testa alta - Il coraggio di una donna, anticipazioni dell'ultima puntata

Virginia viene arrestata per l'omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia.

Nonostante una inattesa confessione la scagioni, la preside non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare.

Virginia continua le sue ricerche e scopre nuovi indizi che suggeriscono un nemico molto più vicino di quanto lei credesse.

Dove vedere A testa alta - Il coraggio di una donna in streaming gratis

Le nuove puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis.

