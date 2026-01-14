La terza e ultima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie con protagonista Sabrina Ferilli, andrà in onda mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni del finale di A testa alta. Virginia riuscirà a scoprire chi sta provando a distruggere la sua vita?
Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast, i personaggi e tutte le novità sulla nuova serie di Canale 5.
Virginia viene arrestata per l'omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia.
Nonostante una inattesa confessione la scagioni, la preside non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare.
Virginia continua le sue ricerche e scopre nuovi indizi che suggeriscono un nemico molto più vicino di quanto lei credesse.
Le nuove puntate di A testa alta - Il coraggio di una donna saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
Su Mediaset Infinity, potete scoprire le serie tv con protagonista Sabrina Ferilli in streaming gratis.