LA PUNTATA15 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 15 gennaio in streaming

La puntata del 15 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 15 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 15 gennaio

Osman in una scena di Segreti di famiglia 3Osman in una scena di Segreti di famiglia 3

Nadide toglie il caso a Ilgaz, ma il procuratore reagisce male e chiede spiegazioni.

Nel frattempo, Aylin si sfoga con Gul che cerca di consolarla e le consiglia di parlare con il marito. I due parlano, ma Aylin non intende credere alle nuove promesse di Osman.

