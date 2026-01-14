La puntata integrale del 15 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Nadide toglie il caso a Ilgaz, ma il procuratore reagisce male e chiede spiegazioni.
Nel frattempo, Aylin si sfoga con Gul che cerca di consolarla e le consiglia di parlare con il marito. I due parlano, ma Aylin non intende credere alle nuove promesse di Osman.